Четыре машины столкнулись на Ракитовском шоссе в Самаре

Во вторник, 25 ноября, в Самаре произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:40 50-летний водитель Lada Granta на Ракитовском шоссе врезался в остановившийся Geely под управлением 27-летней женщины. От удара иномарку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Volkswagen Polo, который затем врезался в Volkswagen Tiguan.

В результате аварии с травмами в больницу доставили водителя и несовершеннолетнего пассажира Geely.