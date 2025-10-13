300 студентов региона выступили на конкурсе "Студент года 2025"

В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года 2025". Три дня более 300 студентов вузов и ссузов со всего региона соревновались в 15 номинациях. Выступления конкурсантов оценивали более 60 жюри.

Очный этап Студента года начался 8 октября. Основной площадкой проведения стал Многофункциональный молодежный центр Самарской области, где прошли выступления по 14 номинациям. Местом действия номинации "Творческая личность года" стал Дворец культуры "Заря", который позволил студентам раскрыть свои таланты на большой сцене. Конкурсная программа состояла из трех частей: тестирования или интеллектуальной игры (для коллективных номинаций), самопрезентации и конкурсного испытания.

"Очный этап 2025 года показал, что Конкурс не теряет свою значимость для студентов региона. Особенно ценно, что почти 20% конкурсантов — это участники прошлых лет. Они не останавливаются на достигнутом, пополняют портфолио и активно развивают студенческие объединения в своих вузах и ссузах. Но главная энергия Конкурса — молодое поколение. Мы видим, с каким энтузиазмом новички тянутся к новым возможностям для самореализации. Их горящие глаза и желание развиваться доказывают, что Студент года остается одним из главных событий для молодежи Самарской области" — поделилась Елена Кудашова, исполнительный директор Конкурса.

Оценивали выступления конкурсантов 64 члена жюри, среди которых были и федеральные эксперты. Так, лидеров вузов оценивала Валерия Позикова, руководитель творческих программ Российского Союза Молодежи и Российской национальной премии "Студент года". Коллегия жюри состояла из известных общественных деятелей Самарской области, профессионалов своего дела. В состав жюри номинаций патриотических номинаций вошли Герой Российской Федерации Максим Девятов и кавалер трех Орденов Мужества Артем Светлолобов. Спортсменов оценивал Александр Буяновский, чемпион России по легкой атлетике, а конкурсантов "Интеллекта года" — Владимир Черноиванов, заслуженный учитель Российской Федерации. Председателем жюри номинации "Студенческое медиа года" стала Наталья Родимова, директор государственного автономного учреждения Самарской области "Медиаагентство "Самара 450".

"Сегодня мы увидели невероятно яркие, качественные работы и пообщались с ребятами, которые формируют студенческие медиа. Участники демонстрируют высокий профессионализм, их проекты уже сейчас можно смело публиковать в крупных региональных и федеральных СМИ. Очень здорово, что представлены медиа разных городов и муниципальных районов Самарской области. Приятно видеть, что будущее нашей сферы в таких талантливых руках" — подчеркнула Наталья Родимова.

Также на очном этапе прошел Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Свои социальные проекты презентовали 45 студентов. Молодежь предложила свои инициативы по разным номинациям конкурса. Самыми популярными стали: #вдохновляй — поддержка творческих инициатив, #будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ, и #создавай_возможности — организация занятости молодежи, в том числе самозанятости.

В ноябре узнаем имена победителей всех 15 номинаций и Гран-при Конкурса. Награждение пройдет в формате торжественной церемонии в Центре труда и отдыха "Стакозавод".