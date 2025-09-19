Самарские студенты могут выиграть до 1 млн руб. на свои проекты на конкурсе "Студент года 2025"

В Самарской области дали старт региональному конкурсу "Студент года 2025", который в этом году приобрел особый масштаб.
Впервые на площадке очного этапа пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". Это предоставляет возможность талантливым и активным студентам вузов и ссузов не только побороться за звание лучшего в регионе, но и получить грант до 1 млн руб. на реализацию собственной социально значимой инициативы.
Ключевым нововведением сезона стала интеграция с федеральным грантовым конкурсом. Участники "Студента года" получают существенные преимущества: подача заявки на грант добавляет дополнительные баллы к итоговой оценке в основном конкурсе. За саму заявку начисляется 10 баллов для индивидуальных номинаций и до 15 — для коллективных. Если проект допустят до публичной защиты, участник получит дополнительные пять или 10 баллов соответственно.
"В 2025 году конкурс "Студент года" становится еще более значимым. Для нас важно не просто найти и наградить лучших из лучших, но и дать им реальный инструмент для дальнейшего развития их идей. Участие в конкурсе "Росмолодежь.Гранты" на нашей площадке — это мощный стимул для студентов оформить свою проектную идею в качественную заявку. Это огромная возможность как для студентов, так и для всей Самарской области", — прокомментировала координатор конкурса "Росмолодежь.Гранты" в рамках очного этапа конкурса "Студент года" Виктория Хоркина.
Для поддержки участников организована специальная образовательная программа. Создан чат в мессенджере, где проходят встречи и вебинары, публикуются полезные материалы. Совместно с экспертами "Росмолодежь.Гранты" студенты смогут доработать свои идеи и подготовить конкурентоспособные заявки.
Условия участия:
1. До 28 сентября необходимо зарегистрироваться на региональный конкурс "Студент года" на официальном сайте.
2. До 30 сентября подать свой проект на грантовый конкурс на платформе ФГАИС "Молодежь России" по ссылке.
Организаторы конкурса: министерство молодежной политики Самарской области; Совет ректоров образовательных организаций высшего образования Самарской области; Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области; Агентство по реализации молодежной политики.
