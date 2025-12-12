В Самарской области открылась первая молодежная карьерная точка

Первая в регионе молодежная карьерная точка открылась в Сызрани, в Доме молодежи. Это специализированная площадка для профориентации и трудоустройства молодежи, которую в день открытия посетило более 120 человек.
Проект реализуется в рамках программы социально‑экономического развития Самарской области, утвержденной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, и направлен на то, чтобы помочь молодым людям сделать осознанный первый шаг в профессии.
Молодежная карьерная точка открывает перед посетителями широкие возможности для профессионального старта, а также выполняет аналитическую функцию — здесь собирают и анализируют идеи и предложения соискателей. Эти данные затем интегрируют в региональные программы поддержки, что позволяет оперативно корректировать меры господдержки с учетом актуальных запросов молодежи и изменений на рынке труда.
"Молодежная карьерная точка реализует современный подход к профориентации. Особая роль здесь отводится инновационным методам профориентации — с помощью очков виртуальной реальности посетители имеют возможность "примерить" на себя наиболее перспективные профессии региона. Специалисты кадровых центров помогут составить резюме и подобрать места для стажировок, где юноши и девушки смогут на практике применить полученные знания и навыки", — пояснила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер.
На следующей неделе аналогичные карьерные точки появятся в Самаре и Пестравском районе. Их разместят вне территориальных кадровых центров — преимущественно в домах молодежи и других привычных и удобных для молодежи местах. Это позволит сделать услуги максимально удобными и приближенными к целевой аудитории. Координацию работы карьерных точек осуществляет Кадровый центр "Работа России".
"Новая площадка направлена на определение профессии будущего и построение карьеры молодых людей. Этому способствует комплексное погружение в востребованные профессии с помощью VR-технологий. По результатам пилотного проекта будем развивать и открывать такие молодежные карьерные точки в Самарской области", — отметил директор управляющего центра занятости Самарской области Александр Митюхин.
Открытие карьерной точки в Сызрани стало логическим продолжением комплексной модернизации службы занятости в рамках национального проекта "Кадры", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Самарская область, вошедшая в число 17 пилотных регионов, последовательно внедряет инновационные подходы к работе с молодежью, укрепляя кадровый потенциал территории.
