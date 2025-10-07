Участник "Школы героев" Максим Меделяев дал наставления юнармейцам

В Санаторной школе-интернате № 9 прошла торжественная церемония вступления учеников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". Мероприятие, прошедшее в день рождения президента страны Владимира Путина, подчеркнуло важность преемственности поколений и патриотического воспитания молодежи.

На событии присутствовали почетные гости, в том числе Максим Меделяев, участник программы "Школа Героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в продолжение президентской — "Время героев", а также член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области.

"В этот знаменательный день особенно остро ощущалась важность патриотического воспитания молодого поколения. Эти ребята — будущее нашей страны, и очень важно, чтобы они росли настоящими гражданами, любящими свою Родину и готовыми ее защищать", — отметил Максим.

После церемонии для новоиспеченных юнармейцев прошла беседа с инструктором по тактической медицине Дмитрием Вахтиным и региональным представителем МОО "СВОИ" Александром Горшковым. В ходе разговора обсудили, что значит быть патриотом, поговорили о гордости за историю России, важности сохранения традиций и личной ответственности каждого за будущее страны.

Патриотическое воспитание в Самарской области представлено широким спектром направлений, что позволяет молодежи региона выбрать наиболее интересное для себя и быть неотъемлемой частью своего отечества. Традиционно область лидирует по количеству юнармейцев. В этом году самарской "Юнармии" исполнилось девять лет. Всероссийское движение создано было по инициативе Министерства обороны, при поддержке президента и Главнокомандующего Владимира Путина. Задача "Юнармии" — военно-патриотическая подготовка, в том числе для службы в армии и в других силовых структурах. А также всестороннее творческое и физическое развитие детей.

В Самарской области в ряды "Юнармии" вступили уже 66 тыс. школьников. Сейчас это одно из крупнейших подразделений в России.

Особое значение в регионе уделяется поддержке Постовского движения. Ежедневно на Площади Славы активисты несут почетную караульную службу, а в дни воинской Славы в рамках акции "Перекличка постов № 1" к мемориалам заступают воспитанники из разных муниципальных образований региона. Ежегодно на Посту № 1 служат более 3 тыс. ребят.

Лучшие из лучших получают право участвовать в Параде Победы и Параде Памяти на площади Куйбышева.

Самарские юнармейцы демонстрируют высокие результаты и на всероссийском уровне. Так, они побеждали на соревнованиях по двоеборью в рамках фестиваля имени генералиссимуса А. В. Суворова, вошли в двадцатку лучших команд в игре "Победа" среди 84 субъектов РФ, а также показали отличные результаты на Всероссийском слете активистов движения Пост № 1.

А самое главное, что за эти годы в рядах юнармейцев выросли десятки тысяч умных, сильных, любящих свою родину и готовых к ее защите людей. Именно Юнармия стала кузницей кадров для учебных заведений Министерства обороны и других силовых структур. Сейчас выпускники несут службу в Вооруженных Силах и других силовых ведомствах, в том числе, в зоне специальной военной операции, и с честью выполняют свой долг, проявляя мужество и героизм.