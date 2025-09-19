16+
В Самарской области подвели итоги областного военно-спортивного лагеря "Штурм"

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 14 по 17 сентября на территории аэродрома Бобровка прошел Областной военно-спортивный лагерь "Штурм". В соревнованиях за звание сильнейших сразились 100 молодых патриотов из 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, представляющих 11 муниципальных образований Самарской области.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Мероприятие проведено в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области. Его ключевыми задачами являются патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей и девушек к военной службе и проверка их физических и морально-волевых качеств в условиях, максимально приближенных к реальным.

Организаторами Областного военно-спортивного лагеря "Штурм" выступили правительство Самарской области, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи "Центр Плотниковых". Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществлял Центр патриотического воспитания молодежи Самарской области.

Программа лагеря была разделена на два этапа: отборочный и финальный. В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство в 10 дисциплинах, включая огневую и тактическую подготовку, основы управления беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медицинской помощи и горную подготовку.

Лучшие команды, прошедшие в финал, приняли участие в масштабной сюжетно-тактической игре "Поиск", имитирующей проведение реальной боевой операции. В течение суток, преодолевая маршрут протяженностью 25 км, финалисты выполняли боевые стрельбы, работали с картами и координатами, проводили разведку, организовывали засады, осуществляли водные переправы и наводили условный артиллерийский огонь на цели противника.

Особым событием для всех участников стала встреча в день открытия с Героем России, участником федеральной программы "Время героев" Андреем Ереминым. Он поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о начале своего пути в военно-патриотическом клубе и отметил, что навыки, полученные в юности, стали прочным фундаментом для его дальнейшей службы. Андрей Валерьевич дал молодым патриотам напутствие, призвав их развивать не только физическую силу и военные умения, но и воспитывать в себе мужество, стойкость и любовь к родине.

Участник команды-чемпиона "ФорПОСТ" Владислав Сорокин поделился впечатлениями: "Для нашей команды 2024 год стал дебютным на соревнованиях "Штурм", и мы сразу заняли первое место. В этом году мы подтвердили свой статус. Особенно запомнились стрельба из АК-74 и новый этап управления БПЛА. В финале наибольшие трудности вызвали 25-километровый маршрут и снайперская стрельба. Главный секрет нашего успеха — абсолютное доверие внутри команды".

На церемонии закрытия все команды отметили благодарностями, а победители и призеры получили награды.

Итоги соревнований команд лагеря "Штурм:

В старшей возрастной категории (17–20 лет):

— III место — Военно-патриотический клуб "Рать" (Тольятти);

— II место — Военно-патриотическое объединение "Щит" (Сызрань);

— I место — Военно-патриотический клуб "ФорПОСТ" (Тольятти).

В младшей возрастной категории (14–16 лет):

— III место — Юнармейский отряд "Гвардеец ДОСААФ" (Отрадный);

— II место — Кадетский корпус МАУ Центр "Авангард-Самара";

— I место — Военно-патриотический клуб "Центр Плотниковых" (Самара).

