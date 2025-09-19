В Самарской области подвели итоги областного военно-спортивного лагеря "Штурм"

С 14 по 17 сентября на территории аэродрома Бобровка прошел Областной военно-спортивный лагерь "Штурм". В соревнованиях за звание сильнейших сразились 100 молодых патриотов из 20 военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов, представляющих 11 муниципальных образований Самарской области.
Мероприятие проведено в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области. Его ключевыми задачами являются патриотическое воспитание подрастающего поколения, подготовка юношей и девушек к военной службе и проверка их физических и морально-волевых качеств в условиях, максимально приближенных к реальным.
Организаторами Областного военно-спортивного лагеря "Штурм" выступили правительство Самарской области, Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи "Центр Плотниковых". Общее руководство организацией и проведением мероприятия осуществлял Центр патриотического воспитания молодежи Самарской области.
Программа лагеря была разделена на два этапа: отборочный и финальный. В течение нескольких дней участники демонстрировали мастерство в 10 дисциплинах, включая огневую и тактическую подготовку, основы управления беспилотными летательными аппаратами, оказание первой медицинской помощи и горную подготовку.
Лучшие команды, прошедшие в финал, приняли участие в масштабной сюжетно-тактической игре "Поиск", имитирующей проведение реальной боевой операции. В течение суток, преодолевая маршрут протяженностью 25 км, финалисты выполняли боевые стрельбы, работали с картами и координатами, проводили разведку, организовывали засады, осуществляли водные переправы и наводили условный артиллерийский огонь на цели противника.
Особым событием для всех участников стала встреча в день открытия с Героем России, участником федеральной программы "Время героев" Андреем Ереминым. Он поделился с ребятами боевым опытом, рассказал о начале своего пути в военно-патриотическом клубе и отметил, что навыки, полученные в юности, стали прочным фундаментом для его дальнейшей службы. Андрей Валерьевич дал молодым патриотам напутствие, призвав их развивать не только физическую силу и военные умения, но и воспитывать в себе мужество, стойкость и любовь к родине.
Участник команды-чемпиона "ФорПОСТ" Владислав Сорокин поделился впечатлениями: "Для нашей команды 2024 год стал дебютным на соревнованиях "Штурм", и мы сразу заняли первое место. В этом году мы подтвердили свой статус. Особенно запомнились стрельба из АК-74 и новый этап управления БПЛА. В финале наибольшие трудности вызвали 25-километровый маршрут и снайперская стрельба. Главный секрет нашего успеха — абсолютное доверие внутри команды".
На церемонии закрытия все команды отметили благодарностями, а победители и призеры получили награды.
Итоги соревнований команд лагеря "Штурм:
В старшей возрастной категории (17–20 лет):
— III место — Военно-патриотический клуб "Рать" (Тольятти);
— II место — Военно-патриотическое объединение "Щит" (Сызрань);
— I место — Военно-патриотический клуб "ФорПОСТ" (Тольятти).
В младшей возрастной категории (14–16 лет):
— III место — Юнармейский отряд "Гвардеец ДОСААФ" (Отрадный);
— II место — Кадетский корпус МАУ Центр "Авангард-Самара";
— I место — Военно-патриотический клуб "Центр Плотниковых" (Самара).
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.