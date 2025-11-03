В регионе ожидается усиление ветра

В Самарской области днем, во вторник, 4 ноября, ожидается усиление южного ветра до 18 м/с, сообщает региональное ГУ МЧС.

"Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач! Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Проверьте тягу в дымовых и вентиляционных каналах при использовании газа. Будьте внимательны и осторожны!", — предупреждают в чрезвычайном ведомстве.