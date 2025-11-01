"Тольяттикаучук" передал в дар больнице современное оборудование

"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" в партнерстве с предприятием "КуйбышевАзот" сделал подарок Тольяттинской городской клинической больнице № 1 — современное оборудование для урологических операций.

Лазерный аппарат "Urolase +" используются для эндоскопической и пункционной хирургии, он позволяет проводить малоинвазивные операции. Лазер оснащен модулированными импульсами, которые дробят камни или разрушают их на крупные фрагменты для дальнейшего вывода. Такой подход позволяет снизить травматичность вмешательства, уменьшить риск инфекции и кровотечения, сократить время пребывания в больнице и ускорить восстановление пациента.

По словам заместителя главврача по хирургии ТГКБ № 1 Олега Сакеева, в Тольятти 3% населения страдает мочекаменной болезнью, и в основном это люди трудоспособного возраста — от 30 до 50 лет. Ежегодно в больнице, где работают два крупнейших урологических отделения на 140 коек, проходят лечение порядка 6 тыс. пациентов, делается 3 тыс. операций.

"Ранее такого оборудования у нас не было, и мы направляли пациентов в другие города, — говорит Олег Сакеев. — Новый лазер, к примеру, позволяет раздробить сантиметровый камень в мочеточнике буквально "в пыль" меньше чем за минуту. Ранее мы использовали другое оборудование, но приобретенный "Urolase+" значительно превосходит его по технологичности. Теперь операции проходят легче и быстрее, и в итоге выигрывают все, но самое главное — пациент благодаря малоинвазивному методу быстрее восстанавливается после операции. Урология — одна из специальностей, которая должна осваивать новейшие технологии, однако все это стоит больших вложений. Радует, что в Тольятти есть такие социально ответственные компании, как "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", которые регулярно приходят на помощь медицине, нашей больнице, а значит, всем жителям города".

Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" (группа "Татнефть") Юрий Морозов:

"Поставленное оборудование было закуплено на средства компании "Татнефть". "Тольяттикаучук", являясь частью компании, традиционно принимает участие в добрых делах, которые направлены на благо людей — на поддержку медицины, образования, спорта, развитие общественных пространств. Акция в поддержку городской больницы № 1 была организована в первую очередь для горожан, мы хотим, чтобы все жители Тольятти имели возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы города".