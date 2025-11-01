16+
"Тольяттикаучук" передал в дар больнице современное оборудование Как будут работать медики в длинные ноябрьские выходные: расписание Клиникам СамГМУ 95 лет КуйбышевАзот передал тольяттинской больнице оборудование для лазерной хирургии Возможна ли новая волна COVID-19: терапевт ВСК рассказала, ждать ли подъема заболеваемости осенью

Здравоохранение Общество

"Тольяттикаучук" передал в дар больнице современное оборудование

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттикаучук" группы "Татнефть" в партнерстве с предприятием "КуйбышевАзот" сделал подарок Тольяттинской городской клинической больнице № 1 — современное оборудование для урологических операций.

Фото: Вадим Благодарный

Лазерный аппарат "Urolase +" используются для эндоскопической и пункционной хирургии, он позволяет проводить малоинвазивные операции. Лазер оснащен модулированными импульсами, которые дробят камни или разрушают их на крупные фрагменты для дальнейшего вывода. Такой подход позволяет снизить травматичность вмешательства, уменьшить риск инфекции и кровотечения, сократить время пребывания в больнице и ускорить восстановление пациента.

По словам заместителя главврача по хирургии ТГКБ № 1 Олега Сакеева, в Тольятти 3% населения страдает мочекаменной болезнью, и в основном это люди трудоспособного возраста — от 30 до 50 лет. Ежегодно в больнице, где работают два крупнейших урологических отделения на 140 коек, проходят лечение порядка 6 тыс. пациентов, делается 3 тыс. операций.

"Ранее такого оборудования у нас не было, и мы направляли пациентов в другие города, — говорит Олег Сакеев. — Новый лазер, к примеру, позволяет раздробить сантиметровый камень в мочеточнике буквально "в пыль" меньше чем за минуту. Ранее мы использовали другое оборудование, но приобретенный "Urolase+" значительно превосходит его по технологичности. Теперь операции проходят легче и быстрее, и в итоге выигрывают все, но самое главное — пациент благодаря малоинвазивному методу быстрее восстанавливается после операции. Урология — одна из специальностей, которая должна осваивать новейшие технологии, однако все это стоит больших вложений. Радует, что в Тольятти есть такие социально ответственные компании, как "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", которые регулярно приходят на помощь медицине, нашей больнице, а значит, всем жителям города".

Генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" (группа "Татнефть") Юрий Морозов:

"Поставленное оборудование было закуплено на средства компании "Татнефть". "Тольяттикаучук", являясь частью компании, традиционно принимает участие в добрых делах, которые направлены на благо людей — на поддержку медицины, образования, спорта, развитие общественных пространств. Акция в поддержку городской больницы № 1 была организована в первую очередь для горожан, мы хотим, чтобы все жители Тольятти имели возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь, не выезжая за пределы города".

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

