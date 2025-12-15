Частные медклиники Самарской области ждут проверки из-за абортов

В Самарской области сокращается число абортов. Об этом на оперативном совещании правительства в понедельник, 15 декабря, сообщил глава регионального минздрава Андрей Орлов.

По его словам, в 2025 году количество абортов удалось сократить на 25%, благодаря межведомственному взаимодействию по сопровождению беременных женщин. Они могут получить индивидуальные консультации сотрудников социальной службы, психолога и юриста. Также проводится персонализированное информирование о предоставлении льгот. При этом беременной женщине дается "неделя тишины" для принятия решения о проведении аборта или отказа от него.

"Тем не менее, одна из проблем — это несоблюдение требований по профилактике абортов в частных медицинских организациях, где информированное согласие и "неделя тишины" укладывается в 48 часов, — отметил министр. — Просьба поддержать инициативу о проведении контрольно-надзорных мероприятий территориальным органом Росздравнадзора по соблюдению обязательных требований законодательства при проведении прерывания беременности в частных медицинских организациях с последующим принятием решения уже по итогам проверки".