Вейп – небезопасная альтернатива: что важно знать родителям

В четверг, 11 декабря, в Самаре состоялась пресс-конференция, на которой ведущие медицинские специалисты региона развенчали расхожие мифы о "безопасности" вейпов. В обсуждении приняли участие главный внештатный пульмонолог Самары, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева, заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного онкодиспансера Ирина Окунева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани Марина Завьялова, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркодиспансера Эмма Рогова.

Главная мысль, прозвучавшая на встрече: вейп не является безопасной заменой курению. Как подчеркнула пульмонолог Людмила Поваляева: "Аэрозоль вейпов содержит токсичные соединения и ультрадисперсные частицы, которые повреждают бронхи так же, как табачный дым, а у пациентов с астмой нередко провоцируют усиление приступов".

По словам эксперта, отказ от никотина уже через один-два месяца позволяет заметно улучшить функцию дыхания и снизить частоту обострений.

Специалисты напомнили, что до 90% случаев рака легких связаны с воздействием канцерогенов, содержащихся в табачном дыме и никотиновых продуктах. Пассивный контакт с аэрозолем электронных устройств также опасен: токсичные вещества могут длительно накапливаться в организме и запускать повреждающие процессы, приводящие к развитию заболеваний через годы.

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили подросткам. Врачи отмечают, что дети быстро формируют зависимость из-за особенностей нервной системы, а фруктовые и десертные вкусы создают иллюзию безвредности. Маркетинг делает устройства привлекательными, однако именно раннее начало парения повышает риск перехода к регулярному употреблению никотина. При этом "безникотиновые" жидкости нередко тоже содержат вещества, способные влиять на легкие и нервную систему.

Родителям эксперты советуют вести открытый, честный разговор о вреде парения: объяснять, как химический аэрозоль влияет на лёгкие, откуда берётся зависимость и почему "модная игрушка" может обернуться серьёзными последствиями. Важно замечать изменения в поведении ребёнка, обсуждать влияние сверстников и формировать уверенную позицию по отношению к вейпам.

Специалисты подчеркивают: чем раньше начинается профилактика, тем выше шанс, что подросток откажется от соблазна попробовать вейп.