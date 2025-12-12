16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вейп – небезопасная альтернатива: что важно знать родителям В Самарской области объединят 14 больниц Сбер: как ИИ встраивается в повседневную практику врачей и пациентов Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы Т2 запустила выгодный оффер для доноров крови проекта "Донор-Сёрч"

Здравоохранение Общество

Вейп – небезопасная альтернатива: что важно знать родителям

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 декабря, в Самаре состоялась пресс-конференция, на которой ведущие медицинские специалисты региона развенчали расхожие мифы о "безопасности" вейпов. В обсуждении приняли участие главный внештатный пульмонолог Самары, заместитель главного врача Самарской городской больницы № 4 Людмила Поваляева, заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного онкодиспансера Ирина Окунева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике по Тольятти и Сызрани Марина Завьялова, заместитель главного врача по медицинской части Самарского областного клинического наркодиспансера Эмма Рогова.

Главная мысль, прозвучавшая на встрече: вейп не является безопасной заменой курению. Как подчеркнула пульмонолог Людмила Поваляева: "Аэрозоль вейпов содержит токсичные соединения и ультрадисперсные частицы, которые повреждают бронхи так же, как табачный дым, а у пациентов с астмой нередко провоцируют усиление приступов".

По словам эксперта, отказ от никотина уже через  один-два месяца позволяет заметно улучшить функцию дыхания и снизить частоту обострений.

Специалисты напомнили, что до 90% случаев рака легких связаны с воздействием канцерогенов, содержащихся в табачном дыме и никотиновых продуктах. Пассивный контакт с аэрозолем электронных устройств также опасен: токсичные вещества могут длительно накапливаться в организме и запускать повреждающие процессы, приводящие к развитию заболеваний через годы.

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили подросткам. Врачи отмечают, что дети быстро формируют зависимость из-за особенностей нервной системы, а фруктовые и десертные вкусы создают иллюзию безвредности. Маркетинг делает устройства привлекательными, однако именно раннее начало парения повышает риск перехода к регулярному употреблению никотина. При этом "безникотиновые" жидкости нередко тоже содержат вещества, способные влиять на легкие и нервную систему.

Родителям эксперты советуют вести открытый, честный разговор о вреде парения: объяснять, как химический аэрозоль влияет на лёгкие, откуда берётся зависимость и почему "модная игрушка" может обернуться серьёзными последствиями. Важно замечать изменения в поведении ребёнка, обсуждать влияние сверстников и формировать уверенную позицию по отношению к вейпам.

Специалисты подчеркивают: чем раньше начинается профилактика, тем выше шанс, что подросток откажется от соблазна попробовать вейп.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Никольский 08 сентября 2023 15:40 Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...

Viktor Voloshin 05 января 2023 08:12 Самарские медики провели первую операцию на челюсти с применением протеза, напечатанного на 3D-принтере

сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4