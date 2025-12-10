В Похвистнево завершается первый этап капремонта хирургического корпуса

Работы по обновлению кровли и фасада здания хирургического корпуса № 3 Похвистневской центральной районной больницы выполнены уже на 90%, завершить их планируется до конца текущего года. Обновление проводится за счёт средств областного бюджета.
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
"У нас уже есть готовые планы по временному перемещению хирургического отделения и операционного блока на период внутренних работ. Вся медицинская помощь пациентам будет оказываться в полном объеме и в срок", — отметил он.
Второй этап ремонта запланирован на 2026 год. Он будет включать полную внутреннюю реконструкцию всех трех этажей корпуса. В планах — замена инженерных коммуникаций, полов, дверей, а также перепланировка палат в соответствии с современными санитарными нормами. Это позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала.
"Хирургический корпус № 3 включает два отделения. На третьем этаже располагается хирургическое отделение с операционным блоком, в котором размещено 26 хирургических и 4 урологические койки. Второй этаж занимает травматологическое отделение на 24 койки. На первом этаже частично размещена администрация и физиотерапевтический кабинет. Обновленное здание медицинского учреждения позволит расширить возможности оказания плановой и экстренной помощи", — подчеркнул главврач.
Новые условия оказания медпомощи создаются также и в других подразделениях больницы. Напомним, в ближайшее время жители 5 населенных пунктов Похвистневского района будут получать медицинскую помощь в современных фельдшерско-акушерских пунктах. Модульные здания возводятся благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и дополнительному финансированию из областного бюджета, выделенному по поручению губернатора Вячеслава Федорищева.
Модернизация первичного звена здравоохранения — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года за счет средств федерального и областного бюджета в регионе будут отремонтированы более 170 объектов здравоохранения, построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.
