В помощь людям: НОВИКОМ провел осенний "День донора"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел осенний "День донора". Кровь на медицинские нужды сдали десятки сотрудников банка в различных регионах России. Участие в благотворительной акции является частью корпоративной программы добровольного донорства, проводимой НОВИКОМом в партнерстве с СоюзМаш России и ФМБА.

Традиционно наиболее активными участниками донорских акций НОВИКОМа выступают работники банка в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Тольятти, Казани, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и других субъектах. В столице донации проходят на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови ФМБА России, в регионах — в местных учреждениях службы крови.

НОВИКОМ регулярно проводит донорские акции с 2013 года. За это время участие в них стало доброй традицией для коллектива банка: мероприятия проходят четыре раза в год и неизменно вызывают широкий отклик среди сотрудников. Многие работники уже неоднократно принимали участие в донациях, руководствуясь желанием помочь, некоторые даже получили звание "Почетный донор".

Развитие донорского движения — неотъемлемая часть корпоративной культуры НОВИКОМа. Банк активно поддерживает инициативы, транслирующие такие ценности, как социальная ответственность, забота о людях, объединение ради общей цели.

Патронаж акции со стороны Федерального медико-биологического агентства и Союза машиностроителей России делает их частью масштабной, системной работы по развитию донорства по всей стране. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш, при поддержке которого донорские дни проходят на предприятиях и в вузах региона.

"Донорство — это реальный вклад в обеспечение медицинских учреждений России необходимыми компонентами, а значит в спасение человеческих жизней. Эта социальная инициатива созвучна ценностям НОВИКОМа, в основе которых — забота о благополучии людей. Банк продолжит активно содействовать развитию донорского движения и участию наших сотрудников в благотворительных акциях", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.