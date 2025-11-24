В помощь людям: НОВИКОМ провел осенний "День донора"

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) провел осенний "День донора". Кровь на медицинские нужды сдали десятки сотрудников банка в различных регионах России. Участие в благотворительной акции является частью корпоративной программы добровольного донорства, проводимой НОВИКОМом в партнерстве с СоюзМаш России и ФМБА.
Традиционно наиболее активными участниками донорских акций НОВИКОМа выступают работники банка в Москве, Воронеже, Санкт-Петербурге, Тольятти, Казани, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми и других субъектах. В столице донации проходят на базе Городской клинической больницы № 52 и Центра крови ФМБА России, в регионах — в местных учреждениях службы крови.
НОВИКОМ регулярно проводит донорские акции с 2013 года. За это время участие в них стало доброй традицией для коллектива банка: мероприятия проходят четыре раза в год и неизменно вызывают широкий отклик среди сотрудников. Многие работники уже неоднократно принимали участие в донациях, руководствуясь желанием помочь, некоторые даже получили звание "Почетный донор".
Развитие донорского движения — неотъемлемая часть корпоративной культуры НОВИКОМа. Банк активно поддерживает инициативы, транслирующие такие ценности, как социальная ответственность, забота о людях, объединение ради общей цели.
Патронаж акции со стороны Федерального медико-биологического агентства и Союза машиностроителей России делает их частью масштабной, системной работы по развитию донорства по всей стране. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш, при поддержке которого донорские дни проходят на предприятиях и в вузах региона.
"Донорство — это реальный вклад в обеспечение медицинских учреждений России необходимыми компонентами, а значит в спасение человеческих жизней. Эта социальная инициатива созвучна ценностям НОВИКОМа, в основе которых — забота о благополучии людей. Банк продолжит активно содействовать развитию донорского движения и участию наших сотрудников в благотворительных акциях", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас