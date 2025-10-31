Тольяттинские кардиохирурги освоили новый метод лечения ишемической болезни сердца

Специалисты отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Тольяттинской городской клинической больницы №5 успешно внедрили новую методику лечения пациентов со сложными случаями кальциноза коронарных артерий.

Коронарное стентирование считается золотым стандартом терапии ишемической болезни сердца. Однако при кальцинозе сосудов артерия теряет свою природную эластичность и становится жесткой структурой, напоминающей твердую трубку. В таких ситуациях классическое стентирование может оказаться малоэффективным или даже представлять опасность. Решением этой проблемы стало использование новой методики - ротационная атерэктомия, которую в повседневной практике часто называют просто "ротор".

"Этот подход помогает "проделать" и раздробить плотные, окаменелые атеросклеротические отложения. Операция проводится при помощи уникального катетера, на конце которого расположено алмазное микросверло, работающее на огромной скорости вращения", - рассказал заведующий отделением Николай Фальбоцкий.

С помощью данного метода врачи уже помогли пятерым пациентам.

"Во всех пяти случаях ротационная методика показала положительные результаты. Была успешно проведена имплантация стентов, обеспечившая полное расширение и надежное прилегание к стенкам сосудов. Ни в одном из случаев не наблюдалось каких-либо осложнений в послеоперационный период", - подчеркнул специалист.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями - одно из значимых направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.