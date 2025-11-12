Депутаты губернской думы ознакомились с ходом строительства детской поликлиники в Самаре

12 ноября председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников совместно с коллегами-депутатами (председателем комитета думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анной Дубасовой, заместителем председателя комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи Светланой Бескоровайной, министром здравоохранения Самарской области Андреем Орловым и главой Самары Иваном Носковым) ознакомились с ходом строительства детской поликлиники в Самаре.

Объект возводится в границах улиц Николая Панова, Часовой и Ерошевского в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, народной программы партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и партийного проекта "Здоровое будущее". Его пропускная способность - до 500 посещений за смену. К поликлинике будет прикреплены 26 тыс. юных жителей Октябрьского района Самары.

Контракты на проведение строительно-монтажных работ были заключены с подрядчиком еще в начале 2024 года. Сегодня техническая готовность объекта составляет 78%. Завершается внутренняя отделка здания, фасада и входной группы. Учитывая, что главными посетителями станут дети, для стен кабинетов и коридоров предусмотрены светлые цвета. Здание будет отвечать современным требованиям - проведен монтаж систем дымоудаления, кондиционирования, отопления. Кроме того, завершено подключение объекта к наружным сетям теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

"Современное оборудование, удобная логистика и продуманная инфраструктура - все это поможет создать пространство, где маленькие пациенты будут чувствовать себя комфортно, а врачи смогут работать максимально эффективно. При поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева мы находимся на финишной прямой по сдаче данного объекта. В поликлинике будут оказывать медицинскую помощь юным пациентам Октябрьского района с начала следующего года. Специалисты будут вести амбулаторный прием и проводить диагностические исследования, в том числе рентгенографию и УЗИ. Всего в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" в регионе более чем в 80 объектах проводим капитальный ремонт, 70 из которых уже завершены. За счет средств областного бюджета проводим ремонтные работы еще на 93 объектах. Кроме того, возводим еще более 70 модульных зданий здравоохранения", - отметил Андрей Орлов.

"Очень долгожданный объект для родителей и детей Октябрьского района. Работы находятся на финальной стадии, и мы видим, что нет проблем с финансированием, решены все вопросы с ресурсными организациями. Мы очень ждем ввода в эксплуатацию. Надеюсь, что первых пациентов учреждение примет уже в начале 2026 года", - рассказала Светлана Бескоровайная.

"Национальные проекты дают нам возможность сделать город комфортнее, а социальные объекты - доступнее для самарцев. Необходимость строительства детской поликлиники в этом квартале назрела давно, и я уверен, что открытие нового здания даст импульс развития всему району. В настоящее время мы уходим от точечной застройки и работаем над тем, чтобы школы, детские сады, поликлиники были в каждом районе Самары. Следующим этапом развития территории вокруг новой поликлиники станет организация парковки и подъездных путей. Начнем эту работу до открытия поликлиники, в ближайшее время определим участок и сроки строительства парковки рядом", - выразил уверенность Иван Носков.

Геннадий Котельников подчеркнул, что вопросы финансирования отрасли здравоохранения находятся на постоянном контроле депутатов:

"Впечатления от будущей поликлиники у меня положительные. Детское медицинское учреждение и этому району, и всей Самаре очень нужно. Этот район города с очень плотной застройкой, и, конечно, есть большая потребность в новой поликлинике. Здесь хороший проект, строители постарались учесть все, что необходимо в современном медицинском учреждении. В поликлинике высокие потолки, светлые помещения, будет поставлено современное медицинское оборудование, специальная мебель. Уверен, что задачи, которые стоят сейчас перед нами - обеспечить жителей этой территории современной поликлиникой, будут выполнены. Депутатский корпус возьмет на постоянный контроль сроки завершения работ".

"В этом году фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в ходе работы над поправками к проекту областного бюджета предложила почти миллиард рублей дополнительно на здравоохранение. Мы надеемся, что все "тонкие" финансовые места, которые у министерства здравоохранения региона оставались, где не хватало финансирования, будут нами учтены в рамках принятия поправок в проект областного бюджета. Работа была проведена большая, сложная, точечно отрабатывали ситуацию в каждом районе, в каждом округе. Поэтому я надеюсь, что мы сможем эти поправки воплотить в жизнь", - рассказала Анна Дубасова.