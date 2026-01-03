16+
Общество

Самарских водителей призвали воздержаться от поездок по трассе из-за ухудшения погоды

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По прогнозам синоптиков 3 и 4 января 2026 года на территории Самарской области ожидается усиление ветра до 20 м/с, сильный снег, метель. В связи с этим ФКУ "Поволжуправтодор" призвал автовладельцев воздержаться от поездок по трассе, особенно в ночное время суток.

"В случае необходимости поездки по трассе — быть предельно осторожными и внимательными при движении, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать опасных маневров", — отмечается в сообщении.

В "Поволжуправтодоре" добавили, что в ближайшие дни температура воздуха будет колебаться от положительных до отрицательных значений. В связи с этим подрядные организации работают в усиленном режиме.

"Привлечены дополнительные бригады для патрулирования трасс. Обеспечено взаимодействия с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и МЧС России. Организовано оперативное взаимодействие с Госавтоинспекцией регионов. За прошедшие сутки в Самарской области на федеральных автодорогах трудятся больше 110 единиц техники, использовано около 1330 тонн ПГМ", — сообщили в ФКУ.

Напомним, сейчас остается закрытым участок автодороги подъезд к г. Оренбург в Самарской области.

"Здесь сохраняется практически нулевая видимость, работу также осложняет сильный, порывистый ветер. Просим учитывать погодные условия, соблюдать требования дорожных знаков, сигналов регулировщиков и сотрудников Госавтоинспекции, а также не создавать препятствий для работы специализированной техники", — призвали в "Поволжуправтодоре".

Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.

