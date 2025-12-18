Меры поддержки помогли привлечь в Сызранскую больницу 29 новых врачей

В 2025 г. в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 29 врачей. Привлечению медицинских работников способствовала комплексная программа социальной поддержки, реализуемая на уровне региона и муниципалитета.

10 врачей, прибывших из других регионов в Сызрань, уже получили единовременные выплаты 1 млн руб., а девяти специалистам предоставили служебные квартиры.

Новая мера поддержки предусматривает выплату 1 млн руб. врачам, прибывшим на работу в государственные медицинские учреждения Сызрани или Тольятти из других регионов или стран. Она введена по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. В рамках этой программы в медучреждения региона поступили на работу 24 врача.

"К нам приехали врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, патологоанатомы, неврологи. Среди них есть как молодые специалисты, так и опытные врачи со стажем. Жилье предоставляется на время работы, но при стаже 10 лет в учреждении оно может перейти в собственность врача", — рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Многие из врачей также смогли воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляют в рамках муниципальной программы и мероприятий федерального проекта "Медицинские кадры". Это часть национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина. Благодаря всем мерам поддержки, в том числе из областного и муниципального бюджета Сызрани в общей сложности некоторые специалисты получили 2,7 млн рублей.

Кроме того, в 2025 г. больнице передано 15 служебных квартир (семь однокомнатных и восемь двухкомнатных). Всего в регионе приобретено 35 квартир для медицинских работников. На сегодня в девять квартир уже переехали новые сотрудники. Остальные полностью готовы к заселению. В Сызрань приехали специалисты из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, Красноярского края, а также из других территорий.

Так, например, врач-анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Богаченок в Самарскую область переехал из Ульяновска. Получил в качестве меры поддержки в общей сложности 2,7 млн рублей. Наталья Самхарадзе — врач-патологоанатом. Вместе с семьей переехала в регион, получила выплату 2,7 млн руб. и служебную квартиру.

"Семья врачей Вартанян — терапевт Армен Варужанович и педиатр Арусяк Аветиковна — переехали из Пензы. Каждый получил по 1,2 млн рублей, также им окажут помощь с решением жилищного вопроса. Рустам Бибарсов — хирург из Саратовской области. Получил 1,2 млн рублей и служебную квартиру", — отметила главврач.