Трое жителей Самарской области устроили разбой, но перепутали адрес жертвы

В Октябрьске суд вынес приговор 24-летнему мужчине, которого обвиняли в разбое с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В конце декабря 2024 г. обвиняемый с двумя приятелями приехали к дому на ул. Центральной, чтобы напасть на местного жителя, который, по их мнению, распространял наркотики. Злоумышленник в подъезде отключил подачу электричества в квартиру жертвы. А когда хозяин жилья вышел, чтобы проверить щиток, на него напали трое. Потерпевшего втолкнули его в квартиру и избили. Досталось также находившимся у мужчины в гостях двоюродному брату и его девушке. У них всех отобрали телефоны общей стоимостью 65 тыс. рублей.

Во время рассмотрения дела в суде выяснилось, что злоумышленники перепутали адрес квартиры, а потерпевшие никакого отношения к обороту наркотиков не имеют.

В итоге обвиняемого приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Также он должен будет выплатить потерпевшему, оказавшемуся инвалидом, 150 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Уголовное дело двух других фигурантов выделили в отдельное производство.