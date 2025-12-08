В Самарской области осудили любителя избивать детей и женщин

В Отрадном суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в нанесении побоев. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В апреле 2025 г. пьяный мужчина поссорился на улице с двумя подростками и побил их.
Кроме того, в феврале 2025 г. его уже привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы.
В итоге суд назначил обвиняемому 200 часов обязательных работ. Также он должен будет компенсировать потерпевшим моральный вред.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.