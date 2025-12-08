В Самарской области осудили любителя избивать детей и женщин

В Отрадном суд вынес приговор 50-летнему местному жителю, которого обвиняли в нанесении побоев. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В апреле 2025 г. пьяный мужчина поссорился на улице с двумя подростками и побил их.

Кроме того, в феврале 2025 г. его уже привлекали к административной ответственности за избиение сожительницы.

В итоге суд назначил обвиняемому 200 часов обязательных работ. Также он должен будет компенсировать потерпевшим моральный вред.