Суды Происшествия

В Большечерниговском районе мужчина хвастался ружьем и случайно выстрелил в подругу

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мировой суд признал виновным жителя села Новый Камелик по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), случайно ранившего подругу из ружья, сообщает областная прокуратура.

В июне 2024 г. подсудимый выпивал в компании знакомых и при демонстрации гладкоствольного ружья случайно выстрелил в приятельницу, причинив ей тяжкий вред здоровью.

В порядке уголовного судопроизводства прокурор предъявил к подсудимому гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда.

С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., а также частично удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу женщины 250 тыс. рублей.

Государственный обвинитель не согласился с приговором и принес апелляционное представление, в котором просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Суд апелляционной инстанции доводы прокурора признал обоснованными и изменил судебное постановление суда первой инстанции, взыскав с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

