В Большечерниговском районе мужчина хвастался ружьем и случайно выстрелил в подругу

Мировой суд признал виновным жителя села Новый Камелик по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), случайно ранившего подругу из ружья, сообщает областная прокуратура.
В июне 2024 г. подсудимый выпивал в компании знакомых и при демонстрации гладкоствольного ружья случайно выстрелил в приятельницу, причинив ей тяжкий вред здоровью.
В порядке уголовного судопроизводства прокурор предъявил к подсудимому гражданский иск о взыскании в пользу потерпевшей компенсации морального вреда.
С учетом мнения прокурора суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб., а также частично удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу женщины 250 тыс. рублей.
Государственный обвинитель не согласился с приговором и принес апелляционное представление, в котором просил удовлетворить исковые требования в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции доводы прокурора признал обоснованными и изменил судебное постановление суда первой инстанции, взыскав с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.
Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.
Последние комментарии
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.