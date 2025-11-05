В Самарской области с застройщика взыскали деньги за смерть ребенка на объекте

В Самарской области мальчик упал с высоты второго этажа на объекте незавершенного строительства. Отвечать перед судом пришлось главе стройфирмы.

Претензии возникли к учредителю ООО "Русский дом". Одна из строек компании была заморожена. Как следует из материалов суда, глава фирмы на привел стройплощадку в состояние, "обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения и окружающей среды при проведении работ по консервации объекта незавершенного строительства".

В итоге на стройке оказался несовершеннолетний. Он упал со второго этажа на бетонное перекрытие подвального помещения. Молодой человек получил тяжкий вред здоровью, был доставлен в Тольяттинскую городскую детскую больницу, где скончался.

Собственник объекта подпал под уголовное дело по статье 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). А родные погибшего заявили иск на 1,5 млн рублей.

Центральный районный суд удовлетворил исковые требования. Глава фирмы обжаловал решение, указав на "грубую неосторожность в действиях несовершеннолетнего". Впрочем, как следует из судебных материалов, в силу своего возраста несовершеннолетний не мог осознавать опасность своих действий. В итоге апелляционная инстанция оставила решение в силе.



Согласно открытым данным, ООО "Русский дом" занимается строительством жилых и нежилых зданий в Тольятти. Директором значится Валерий Горюхалов. По данным картотеки суда Центрального района Тольятти, мужчине с такими ФИО уже вынесли обвинительный приговор по ч.2 ст. 216 УК РФ.