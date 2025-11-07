Экс-замначальника СИЗО-1 осудили за помощь заключенному

Самарский областной суд рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный ранее бывшему замначальника ФКУ СИЗО-1.

Сотрудника СИЗО уличили в том, что сотрудник изолятора М. знал, что у одного из заключенных есть мобильный телефон, что запрещено. Однако при этом обвиняемый не изъял мобильник и другие запрещенные предметы. Также замначальника СИЗО сообщал осужденному служебную информацию о предстоящих обысках.

В итоге Советский районный суд Самары за превышение полномочий приговорил экс-сотрудника УФСИН к году лишения свободы в колонии общего режима.

Защитник осужденного подал апелляционную жалобу и просил снизить наказание. Однако областной суд менять приговор районного суда не стал.