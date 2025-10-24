В Сызрани осудили двух курьеров, перевозивших 10 кг героина

В Сызрани вынесли приговор двум мужчинам, задержанным ранее с 10 кг героина. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Напомним, обвиняемые 32 и 23 лет попались в мае 2025 года - их Lexus GX460 остановили у въезда в Сызрань на трассе М-5. Водитель и пассажир сильно нервничали, из-за чего автоинспекторы решили досмотреть машину. Под водительским и пассажирским сиденьями обнаружили свертки с содержанием в сумме 10 кг героина. Сами задержанные рассказали, что ехали из Москвы в Екатеринбург, а наркотики приобрели через Интернет в Волгограде и планировали сбывать через "закладки".
Суд назначил мужчинам по девять с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также в доход государства конфисковали их автомобиль стоимостью более 3,5 млн рублей.
Последние комментарии
