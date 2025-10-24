723 миграционных нарушения зафиксировали за 10 дней в Самарской области

В Самарской области за 10 дней возбудили 40 уголовных дел, связанных с нелегальной миграцией. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

С 13 по 22 октября в регионе проходил второй этап комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2025". Правоохранители выявляли нарушения, которые совершили как сами мигранты, так и работодатели, а также люди, предоставляющие иностранцам жилье. Всего полицейские зафиксировали 723 нарушения, 436 из которых совершены самими иностранными гражданами.

В итоге суды приняли 202 решения о выдворении мигрантов из РФ. 40 иностранцев были выдворены, один — депортирован. 98 человек получили ограничение на въезд.

Кроме того, возбуждено 40 уголовных дел, в том числе за организацию незаконного канала миграции, а также за фиктивную регистрацию граждан РФ и иностранцев.