Водитель КамАЗа погиб на трассе М-5 в Самарской области

Во вторник, 21 октября, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области