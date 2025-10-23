В Самаре мусоровоз провалился в выгребную яму

В четверг, 23 октября, в Куйбышевском районе Самары мусоровоз провалился в выгребную яму. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло у контейнерной площадки во дворе домов № 19а и 19б по ул. Воздушного флота, когда машина приехала забирать отходы. Под мусоровозом обрушилось перекрытие выгребной ямы, и он полностью провалился в нее.

В ГУ МВД по поводу инцидента сообщили, что полицейские выезжали на место этого ДТП, пострадавших нет, ущерб нанесен только автомобилю.