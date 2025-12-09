В Самаре Mercedes столкнулся с электровелосипедом

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 8 декабря, в Октябрьском районе столкнулись автомобиль Mercedes и электровелосипед, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области