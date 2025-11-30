В Волжском районе не поделили дорогу "Приора" и Audi

В воскресенье, 30 ноября, в 14:11 на 7,3 км дороги "Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург" в Волжском районе столкнулись Lada Priora и Audi A4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 22-летний водитель за рулем Lada Priora двигался со стороны села Домашка в направлении села Нур. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он выехал на "встречку" в запрещенном правилами месте и столкнулся с Audi A4 под управлением 35-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении и поворачивала налево.
С места ДТП водителя иномарки медики доставили в больницу, где ей после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!