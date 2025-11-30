В Волжском районе не поделили дорогу "Приора" и Audi

В воскресенье, 30 ноября, в 14:11 на 7,3 км дороги "Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург" в Волжском районе столкнулись Lada Priora и Audi A4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 22-летний водитель за рулем Lada Priora двигался со стороны села Домашка в направлении села Нур. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он выехал на "встречку" в запрещенном правилами месте и столкнулся с Audi A4 под управлением 35-летней женщины, которая двигалась в попутном направлении и поворачивала налево.

С места ДТП водителя иномарки медики доставили в больницу, где ей после обследования рекомендовали амбулаторное лечение.