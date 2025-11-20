В Тольятти на ул. Борковской под колеса авто попал пешеход

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 ноября, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль Chevrolet Lanos сбил пешехода, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области