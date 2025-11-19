В Сызрани столкнулись четыре автомобиля

В среду, 19 ноября, в Сызрани произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, в 17:45, водитель автомобиля Kia Rio, выезжая задним ходом с парковки у магазина на ул. Котовского 4А, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с Lada Kalina, ехавшей по ул. Хвалынская. От удара Kalina отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с Lada Granta, также от удара Kia Rio столкнулся с припаркованным автомобилем BMW.

Пострадавший водитель автомобиля Lada Granta с телесными повреждениями направлен в медицинское учреждение.