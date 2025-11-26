Пенсионер на Daewoo Matiz перевернулся в кювет под Самарой

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 25 ноября, в 18:54 на 9 км дороги "Самара — Оренбург — Алексеевка" 69-летний мужчина на Daewoo Matiz допустил съезд в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области