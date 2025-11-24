В Богатовском районе лоб в лоб столкнулись два автомобиля

В понедельник, 24 ноября, в 8:20 на трассе "Кинель-Богатое-Борское" столкнулись ВАЗ 2121 "Нива" и Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

В ДТП пострадали два человека.