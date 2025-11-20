В Волжском районе госпитализировали водителя, слетевшего с трассы

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 19 ноября, в 21:28 в селе Рамушки Волжского района с трассы слетел водитель "Калины", передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС