В Самарской области водитель Lada Granta отправил в больницу 80-летнего автомобилиста

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 24 ноября, в Богатовском районе Самарской области два автомобилиста пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области