Пьяный водитель Lada Granta съехал в воду под Тольятти

В четверг, 27 ноября, в Ставропольском районе Самарской области произошло ДТП с пьяным водителем. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:20 53-летний мужчина на Lada Granta двигался по территории промышленного предприятия. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в водоем.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что автомобилист был нетрезв.