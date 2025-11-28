В Самаре водитель питбайка решил проехать по встречке и попал под колеса кроссовера

В четверг, 27 ноября, в Самаре молодой человек на питбайке попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:21 19-летний парень на незарегистрированном питбайке Athlete двигался по встречной полосе на ул. Дыбенко. На перекрестке в районе № 90а он столкнулся с поворачивавшим налево Lada X-ray, под управлением 33-летней женщины.

В результате водитель питбайка пострадал, но госпитализация не потребовалась.