В Самаре женщина, переходившая дорогу по переходу, попала под колеса "Калины"

В понедельник, 17 ноября, в Кировском районе Самары водитель за рулем "Калины" сбил женщину, переходившую дорогу по переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в 01:50 39-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Физкультурная, со стороны ул. Металлистов в направлении ул. Каховская. В пути следования, возле дома № 11 по ул. Севастопольская, водитель наехал на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С места ДТП госпитализирован пешеход. Во время оформления ДТП за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения полицейскими в отношении водителя составлен административный материал.