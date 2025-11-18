В Самаре женщина, переходившая дорогу по переходу, попала под колеса "Калины"

В понедельник, 17 ноября, в Кировском районе Самары водитель за рулем "Калины" сбил женщину, переходившую дорогу по переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, в 01:50 39-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Физкультурная, со стороны ул. Металлистов в направлении ул. Каховская. В пути следования, возле дома № 11 по ул. Севастопольская, водитель наехал на 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
С места ДТП госпитализирован пешеход. Во время оформления ДТП за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения полицейскими в отношении водителя составлен административный материал.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!