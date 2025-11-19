В Елховском районе госпитализирован водитель Granta, съехавший в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 18 ноября, в 7:06 на 1 км дороги "Самара - Ульяновск" 52-летний мужчина на Lada Granta нарушении правила расположения транспортных средств на проезжей части и допустил съезд с дороги.