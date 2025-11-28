Музей Банка России в Самаре приглашает на экскурсии

Познакомиться с историей развития банковского дела, тематическими выставками, побывать на увлекательных мастер-классах, квестах для детей и взрослых приглашает музей Банка России в Самаре.
Все мероприятия проводятся бесплатно в будние дни по предварительной записи.
Здание, в котором расположен музей, - памятник архитектуры регионального значения. Построено в конце XIX века по проекту Александра Щербачева в стиле дворцовой архитектуры. Интерьеры особняка вызывают большой интерес. Например, здесь сохранился стеклянный световой фонарь, который обеспечивает естественное освещение зала. На экскурсии посетителям обязательно расскажут об интересной традиции, связанной с портретами российской императорской четы.
Гости узнают, как появление Государственного банка повлияло на развитие экономики в Поволжье, какие знаковые памятники изображены на современных российских банкнотах, а на мастер-классе участники научатся определять подлинность банкнот. Для младших школьников есть историко-финансовые игры и викторины. Записаться на экскурсии и акции можно как организованной группой, так и индивидуально через сайт музея Банка России. Для удобства в описании каждого мероприятия указан рекомендуемый возраст участников.
"Финансовое просвещение жителей - важная задача Банка России в регионе. Мероприятия, которые мы проводим в музее для самых разных аудиторий, помогают освоить азы финансовой грамотности и еще больше узнать об экономической истории региона, о знаковых событиях, в которых принимали участие наши земляки", - отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.
