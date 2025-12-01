В музее Рязанова пройдет детская экскурсия

В музее Рязанова на этой неделе пройдут детская экскурсия (6+) и пятое занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история".

В субботу, 6 декабря, в 14:00 пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.

В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также в субботу, 6 декабря, в 17.00 пройдет пятое занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Молчать нельзя говорить: звук, голос, немота в кино" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Принято думать, что кино воспринимают глазами. Фильмы питаются зрительским взглядом, оставляя иным органам чувств немногое. Однако самые смелые опыты мысли о природе фильма подсказывают: кино не столько смотрят, сколько слушают. Не только музыка, но звуки и голоса — вот основная материя настоящего кинематографического образа. Как далеки такие идеи от реальности?

Пятая встреча будет посвящена природе звука. Речь пойдет о приходе в кино человеческого голоса, о важности работы звукооператора и о сопутствующих материях. В частности, участники обратятся к вопросам: почему "немое кино" всегда было болтливо? Зачем современные кинорежиссеры ищут источник молчания в звуковом кино? Чем человеческий голос отличается от человеческого языка? И действительно ли звук убил в кино те возможности, которые могли бы быть реализованы?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.