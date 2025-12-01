В музее Рязанова пройдет детская экскурсия

В музее Рязанова на этой неделе пройдут детская экскурсия (6+) и пятое занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история".
В субботу, 6 декабря, в 14:00 пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод музея Эльдара Рязанова Арина Коробейникова.
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.
Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?
На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также в субботу, 6 декабря, в 17.00 пройдет пятое занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Молчать нельзя говорить: звук, голос, немота в кино" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.
Принято думать, что кино воспринимают глазами. Фильмы питаются зрительским взглядом, оставляя иным органам чувств немногое. Однако самые смелые опыты мысли о природе фильма подсказывают: кино не столько смотрят, сколько слушают. Не только музыка, но звуки и голоса — вот основная материя настоящего кинематографического образа. Как далеки такие идеи от реальности?
Пятая встреча будет посвящена природе звука. Речь пойдет о приходе в кино человеческого голоса, о важности работы звукооператора и о сопутствующих материях. В частности, участники обратятся к вопросам: почему "немое кино" всегда было болтливо? Зачем современные кинорежиссеры ищут источник молчания в звуковом кино? Чем человеческий голос отличается от человеческого языка? И действительно ли звук убил в кино те возможности, которые могли бы быть реализованы?
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее