Третьяковка в Самаре покажет мечты советского детства

В филиале Третьяковской галереи в Самаре 5 ноября откроется выставка "Детство. Мечты" (0+).
Проект воссоздает пространство детской мечты, перемещая посетителей в утраченный мир прошлого. В центре внимания - мир идеального детства советского ребенка: мечты, фантазии, желания и мысли о будущем. В этом проекте музей экспериментирует с форматом, акцентируя внимание на чувствах и воспоминаниях людей. Экспозиция дополнена бытовыми предметами, игрушками, фотографиями и детскими рисунками.
На выставке представлены 63 работы из коллекций Государственной Третьяковской галереи, Самарского областного художественного музея, а также из частных собраний. Посетители смогут увидеть такие шедевры, как "Опять двойка" Федора Решетникова, "Будущие летчики" Александра Дейнеки", "1918 год в Петрограде" Кузьмы Петрова-Водкина, "Лето" Татьяны Яблонской, "Картина для детей" Петра Кончаловского и многие другие. В произведениях отражен "взрослый" взгляд на тему детства: художники осмысляют свой путь взросления и опыт родительства.
Специально для выставки создали инсталляции арт-группа "Сады" и российский художник Эльдар Ганеев. Наравне с ними, важными экспонатами стали свидетельства, оставленные самими детьми: дневниковые записи, воспоминания, рисунки, фольклор, а также более чем 200 артефактов повседневности, предоставленные Самарским областным историко-краеведческим музеем им. П.В.Алабина, самарским музеем "Детская картинная галерея", собранием "Яндекс.Музея" и местными коллекционерами.
Особую роль на выставке играет архитектура, спроектированная бюро Planet 9. Она воссоздает атмосферу значимых для ребенка пространств: магазина игрушек, школьного класса, домика из диванных подушек, двора советской хрущевки, а интерактивная игровая инсталляция "Бумажный Новый год", созданная бюро "Дружба", перенесет посетителей в состояние ожидания новогоднего чуда.
Генеральный партнер выставки "Детство. Мечты": группа компаний "Яндекс".
Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре: "Проектом "Детство. Мечты" мы продолжаем развивать наш выставочный стиль и пробовать новые направления. Важно, что новая выставка соединяет признанные шедевры Третьяковской галереи и работы современных художников. Впервые мы подготовили большое историческое исследование, представленное как в воспоминаниях, дневниках, так и в большом количестве бытовых предметов, которые будут экспонироваться вместе с художественными произведениями. Специально для выставки мы заказали ряд работ и инсталляций у современных художников со всей страны, записали оригинальную музыку и подготовили особенный аудиогид. Выставка будет интересна всем, кто интересуется искусством прошлого и современности, историей и различными концепциями художественной культуры 20 века".
Николай Кислухин, куратор выставки "Детство. Мечты": "Выставка "Детство. Мечты" сильно отличается от других проектов филиала. Для меня как куратора в работе над проектом самыми важными были два момента: опора выставки на культурно-антропологическое исследование и создание атмосферы, в том числе с помощью интерактивных элементов в экспозиции. Мы планируем сделать выставку интересной для семейного посещения. Поэтому в одном из залов экспозиции располагается большая игровая зона, которая будет особенно интересна детям. Кроме того, во всех залах есть интерактивные интеграции, делающие опыт посещения выставки более насыщенным и необычным. Все это - в окружении картин из коллекции Третьяковской галереи, бытовых предметов и воспоминаний - должно перенести посетителей в атмосферу детства и, возможно, помочь заново научиться мечтать о будущем. В рамках проекта запланированы отдельная образовательная программа, лекторий и специальные экскурсии".
Павел Демидов, вице-президент по корпоративным отношениям Яндекс: "Яндекс с самого открытия поддерживает филиал Третьяковской галереи в Самаре и рад быть частью выставки "Детство. Мечты". Нам близка ее тема - вера в будущее, любопытство и стремление создавать новое. Эти ценности лежат в основе технологий Яндекса, которые помогают людям каждый день. Уверен, что экспозиция получит большой резонанс и станет одним из наиболее значимых событий в культурном ландшафте этой зимы".
Билеты можно приобрести на сайте.
