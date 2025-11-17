16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В музее Рязанова расскажут о возможностях монтажа в кино "Северсталь" и фотохудожник Андреа Беллузо представляют уникальный арт‑проект "Знакомьтесь, Сталь!" Музей Рязанова проведет камерный праздник ко дню рождения режиссера В Самаре открылась необычная выставка-викторина фотохудожника Олега Вязанкина В "ЗИМ Галерее" откроется выставка-смотр самарского искусства за год

Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова расскажут о возможностях монтажа в кино

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 22 ноября, в 17:00 в музее Рязанова пройдет очередное, четвертое, занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". Тема встречи — "Камень, ножницы, бумага: природа монтажа" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Кино родилось не в момент, когда оно зафиксировало движение на пленке и воспроизвело его на экране, а когда произошло соединение двух образов. Классическая традиция киноведения учит: кино рождается, когда появляется монтаж. Но что именно происходит, когда два кадра встречаются вместе? Почему монтажная склейка — та часть кино-образа, которая гарантирует ему силы и эффектность? Может ли кино в принципе отказаться от монтажа? В истории кино-мысли давно стало общим местом представление о том, что именно искусство монтажа находится в основании искусства кино.

Четвертая встреча киношколы обращается к вопросу о природе монтажа: каковы его возможности, пределы и может ли кино существовать по ту сторону искусства монтажа?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30