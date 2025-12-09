16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Заварке" на этой неделе пройдут кураторская и иммерсивная экскурсии, а также медиаторский тур В "ЗИМ Галерее" откроется выставка о культуре еды и человеческого общения В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция о новогодних и рождественских традициях дореволюционной Самары ВСК и фонд MaxArt открывают первую арт-резиденцию в Китае для российских художников В самарском театре оперы и балета открыли постоянную выставку "Нового музея театра"

Музеи и выставки Культура

В "ЗИМ Галерее" откроется выставка о культуре еды и человеческого общения

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 10 декабря, в 19:00 в культурном центре "ЗИМ Галерея" откроется выставка "Вечеринка" (18+). В экспозицию вошли работы более 50 художников со всей России. Вход свободный.

Фото: Культцентр "ЗИМ Галерея"

Выставка объединила работы современных художников, которые в разных медиумах исследуют культуру еды как явление. Экспозиция развернулась как своеобразный пир, где каждое произведение подобно блюду или тосту: оно несет уникальное содержание, но вместе работы образуют единое повествование о человеческом общении. Создается эффект общего стола, за который приглашены как авторы, так и зрители.

"Если бы в философии было понятие "воля к веселью", то эта выставка бы его отлично иллюстрировала, — рассказывает искусствовед, консультант проекта "Вечеринка" Дарья Волкова. — Она о том, как вопреки всем обстоятельствам последних лет и предсказаниям, что онлайн заменит нам все на свете, мы продолжаем встречаться, наряжаться, танцевать, обсуждать сплетни на уютных кухнях и делать глупости на дискотеках. На выставке собраны работы современных художников, в том числе и самарских, и они не столько про еду, сколько про отчаянное желание красиво жить, быть рядом с людьми, и каждую встречу превращать в маленький праздник".

В мире высоких технологий и изменений сохраняется простой и глубокий человеческий жест — сесть за один стол и разделить хлеб и слово. Переходя от одного раздела к другому, посетители выставки словно сменяют блюда, "пробуя" разные смыслы и эмоции. Объединяя художников разных жанров, проект демонстрирует, что тема вечеринки и застолья говорит на универсальном, понятном каждому языке.

Партнер выставки — журнал Собака.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

Бесплатные экскурсии в Музее Банка России в Самаре

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4