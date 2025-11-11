16+
В "Заварке" пройдут экскурсия и лекция по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В галерее "Заварка" на этой неделе пройдут экскурсия и лекция, посвященные выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+).

Фото: галерея Заварка

Кураторская экскурсия (6+) пройдет в пятницу, 14 ноября, в 18:30. Ее проведет старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров.

Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах.

"Мы поговорим о том, как место формирует нас, и как мы, в свою очередь, наделяем его частичкой себя, — объясняют организаторы. — Сквозь призму разных времен года посмотрим на воспоминания бывших жителей и гостей дома Маштакова, почувствуем их эмоции и переживания. А еще узнаем, как район вокруг "Заварки" превратился из окраины дореволюционной Самары в культурный центр города".
Кроме того, Кирилл Гуров расскажет, как современные художники переосмысляют устные воспоминания и память места. На выставке собраны работы самарских авторов — Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 15 ноября, в 16.00 Кирилл Гуров прочитает в Музее-галерее "Заварка" лекцию "Смотрим на город через фотографию" (12+).

На действующей в "Заварке" выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) представлен большой архив фотографий разных периодов. Каждый из снимков иллюстрирует контекст "жизни" дома и его устройство. Для чего люди фотографировали фасады зданий и их внутреннее убранство? Как раскрывается суть снимков в зависимости от жанра?

Посетители узнают о жанре городской фотографии, увидят кадры разных лет и порассуждают о том, как через фото можно заново открыть для себя город. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

