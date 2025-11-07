В Третьяковской галерее пройдет лекция Андрея Ефица "Спорт в советском искусстве"

7 ноября в 19:00 в Третьяковской галерее в Самаре пройдет лекция Андрея Ефица "Спорт в советском искусстве".
Лекция приурочена к проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".
После 1917 года спорт из развлечения аристократов превратился в досуг миллионов. Так же, как фабрики-кухни и коммунальный быт, массовые занятия физкультурой символизировали появление нового человека. Физическая активность была не просто развитием собственного тела — а вкладом в строительство нового общества и его продуктивность. Художники и фотографы активно включились в этот процесс: они не только занимались спортом, но и разрабатывали агитационные плакаты, дизайн формы и запечатлевали спортивные события. Лекция посвящена тому, как менялся спорт в СССР — и как менялось его изображение в живописи, скульптуре и фотографии.
Лекция пройдет в пространстве выставочного проекта "На старт. Внимание… Марш!" на первом этаже музея.
Последние комментарии
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее