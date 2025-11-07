В Третьяковской галерее пройдет лекция Андрея Ефица "Спорт в советском искусстве"

7 ноября в 19:00 в Третьяковской галерее в Самаре пройдет лекция Андрея Ефица "Спорт в советском искусстве".

Лекция приурочена к проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

После 1917 года спорт из развлечения аристократов превратился в досуг миллионов. Так же, как фабрики-кухни и коммунальный быт, массовые занятия физкультурой символизировали появление нового человека. Физическая активность была не просто развитием собственного тела — а вкладом в строительство нового общества и его продуктивность. Художники и фотографы активно включились в этот процесс: они не только занимались спортом, но и разрабатывали агитационные плакаты, дизайн формы и запечатлевали спортивные события. Лекция посвящена тому, как менялся спорт в СССР — и как менялось его изображение в живописи, скульптуре и фотографии.

Лекция пройдет в пространстве выставочного проекта "На старт. Внимание… Марш!" на первом этаже музея.