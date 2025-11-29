В пятницу, 28 ноября, в 18:00 в галерее "Новое пространство" открылась выставка искусства современности "Земля. Ветер. Огонь" тройственного союза художников "Горынычи": Анны Щеголевой, Дениса Саунина и Виктора Норкина. Она продлится до 30 января.
На выставке посетители получили не только визуальное, но и аудиальное наслаждение. Открытие сопровождалось расслабляющими мелодиями гитариста-виртуоза из Тольятти Эйнара Аглетдинова.
"Современное искусство — это развитие внутренней гармонии, пытливого ума, насмотренности, вкуса. У человека, который погружен в среду прекрасного, мысли лучше, потому что искусство очищает. "Красота спасет мир", как говорил Достоевский", — рассуждает одна из авторов-художников Анна Щеголева.
На выставке представлено три течения. Денис Саунин работает в метафизическом реализме, Виктор Норкин — в смысловом символизме, Анна Щеголева — в синтетическом реализме. Выставка получила название трех стихий, которые близки художникам. Например, для Анны это земля, ее работы материальные, в их основе — люди. Для Дениса это ветер, у него планетарный взгляд, как будто из космоса. Он занимается планеризмом и много лет летает. Для Виктора это огонь, языки пламени можно заметить, даже когда он рисует цветок.
"Современное искусство редко. Его не так много, а хорошего еще меньше. Мы хотели создать выставку, которая разгружает людей и дает хорошее настроение, и у нас это получилось", — рассказывает руководитель галереи "Новое пространство" Дмитрий Вырыпаев.
"Мой фаворит — картина "Жизнь" Дениса Саунина. Очень редкая композиционная конструкция с открытой частью, которая оставляет свободное пространство, воздух. А воздух — это всегда возможность домыслить, дофантазировать. Художник оставляет зрителю место на соавторство. Сама колористика пейзажа почти триллерная, но стул, белье и луна — это некий "оживляш". Я, пожалуй, даже бы купил эту работу", — делится впечатлениями самарский фотограф Олег Давыдов.
С 29 ноября посещение выставки будет платным. Билеты для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей, для взрослых — 300 рублей, для детей до 6 лет и других граждан, имеющих льготы, — вход бесплатный.
