16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В галерее "Новое пространство" открылась выставка искусства современности "Земля. Ветер. Огонь" В Самаре пройдет выставка "Благословенная Самара" В "ЗИМ Галерее" расскажут об историях большой любви в Самаре В "Заварке" проведут паблик-ток "Память в каре" В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым

Музеи и выставки Культура

В галерее "Новое пространство" открылась выставка искусства современности "Земля. Ветер. Огонь"

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 ноября, в 18:00 в галерее "Новое пространство" открылась выставка искусства современности "Земля. Ветер. Огонь" тройственного союза художников "Горынычи": Анны Щеголевой, Дениса Саунина и Виктора Норкина. Она продлится до 30 января.

Фото: Ксения Богдан

На выставке посетители получили не только визуальное, но и аудиальное наслаждение. Открытие сопровождалось расслабляющими мелодиями гитариста-виртуоза из Тольятти Эйнара Аглетдинова.

"Современное искусство — это развитие внутренней гармонии, пытливого ума, насмотренности, вкуса. У человека, который погружен в среду прекрасного, мысли лучше, потому что искусство очищает. "Красота спасет мир", как говорил Достоевский", — рассуждает одна из авторов-художников Анна Щеголева.

На выставке представлено три течения. Денис Саунин работает в метафизическом реализме, Виктор Норкин — в смысловом символизме, Анна Щеголева — в синтетическом реализме. Выставка получила название трех стихий, которые близки художникам. Например, для Анны это земля, ее работы материальные, в их основе — люди. Для Дениса это ветер, у него планетарный взгляд, как будто из космоса. Он занимается планеризмом и много лет летает. Для Виктора это огонь, языки пламени можно заметить, даже когда он рисует цветок.

"Современное искусство редко. Его не так много, а хорошего еще меньше. Мы хотели создать выставку, которая разгружает людей и дает хорошее настроение, и у нас это получилось", — рассказывает руководитель галереи "Новое пространство" Дмитрий Вырыпаев.

"Мой фаворит — картина "Жизнь" Дениса Саунина. Очень редкая композиционная конструкция с открытой частью, которая оставляет свободное пространство, воздух. А воздух — это всегда возможность домыслить, дофантазировать. Художник оставляет зрителю место на соавторство. Сама колористика пейзажа почти триллерная, но стул, белье и луна — это некий "оживляш". Я, пожалуй, даже бы купил эту работу", — делится впечатлениями самарский фотограф Олег Давыдов.

С 29 ноября посещение выставки будет платным. Билеты для школьников, студентов и пенсионеров — 150 рублей, для взрослых — 300 рублей, для детей до 6 лет и других граждан, имеющих льготы, — вход бесплатный.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30