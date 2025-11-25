В "Заварке" проведут паблик-ток "Память в каре"

На этой неделе в музее-галерее "Заварка" пройдут паблик-ток "Память в кадре" (12+) и мастер-класс "260×130" (12+), сообщает пресс-служба учреждения.
В пятницу, 28 ноября, в 18:30 состоится паблик-ток "Память в кадре" (12+). Участниками станут режиссер документальных фильмов "Сотворение Прорана" (12+) Даниил Сайко и историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
Работа с устными историями — это междисциплинарное поле. Документальное кино является одной из форм репрезентации устного наследия, а также служит мощным инструментом для исследования реальности, фиксации исторических событий, социальных процессов и человеческих судеб. Часто именно живые рассказы очевидцев, участников событий, обычных людей с их жизненным опытом придают документальным полотнам настоящую глубину, эмоциональную насыщенность и подлинность. Эти голоса прошлого и настоящего хранят память, традиции и неповторимые перспективы, которые не всегда могут быть зафиксированы сухими фактами и статистикой.
Как найти и бережно записать исчезающие голоса прошлого, сохраняя их подлинность и нюансы? Какие методологии используются для сохранения и анализа фрагментов личной памяти, чтобы они не были утеряны? Как эти индивидуальные нарративы вплетаются в общую канву фильма, формируя цельное и убедительное повествование, способное тронуть зрителя до глубины души? На дискуссии спикеры ответят на эти и другие вопросы, а также расскажут, каким образом режиссеры и исследователи работают с устными историями.
Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.
В субботу, 29 ноября, в 16:00 в "Заварке" состоится мастер-класс "260×130" (12+). Его проведет архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".
На мастер-классе посетители узнают о феномене самарского двора — уникальном явлении нашего города. Участники смогут создать концептуальный макет квартала из картона, бумаги и пластика с элементами из бальзы и металла.
Каждый этап мастер-класса будет зафиксирован на фото, в конце сотрудники "Заварки" соберут кадры в слайд-шоу. Это позволит увидеть изменения территории в макете и проследить за вековой эволюцией самарских дворов.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
