16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "ЗИМ Галерее" расскажут об историях большой любви в Самаре В "Заварке" проведут паблик-ток "Память в каре" В "Заварке" пройдет творческая встреча с директором кинофестиваля "Литература и кино" Сергеем Симаковым В Самаре откроется выставка Ольги Абраменковой "Самара - лица, улицы, дома" Галерея "Виктория" проведет VI Осенний аукцион самарского современного искусства

Музеи и выставки Культура

В "Заварке" проведут паблик-ток "Память в каре"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На этой неделе в музее-галерее "Заварка" пройдут паблик-ток "Память в кадре" (12+) и мастер-класс "260×130" (12+), сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: галерея Заварка

В пятницу, 28 ноября, в 18:30 состоится паблик-ток "Память в кадре" (12+). Участниками станут режиссер документальных фильмов "Сотворение Прорана" (12+) Даниил Сайко и историк, старший научный сотрудник Музея Эльдара Рязанова Вячеслав Вербовой. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Работа с устными историями — это междисциплинарное поле. Документальное кино является одной из форм репрезентации устного наследия, а также служит мощным инструментом для исследования реальности, фиксации исторических событий, социальных процессов и человеческих судеб. Часто именно живые рассказы очевидцев, участников событий, обычных людей с их жизненным опытом придают документальным полотнам настоящую глубину, эмоциональную насыщенность и подлинность. Эти голоса прошлого и настоящего хранят память, традиции и неповторимые перспективы, которые не всегда могут быть зафиксированы сухими фактами и статистикой.

Как найти и бережно записать исчезающие голоса прошлого, сохраняя их подлинность и нюансы? Какие методологии используются для сохранения и анализа фрагментов личной памяти, чтобы они не были утеряны? Как эти индивидуальные нарративы вплетаются в общую канву фильма, формируя цельное и убедительное повествование, способное тронуть зрителя до глубины души? На дискуссии спикеры ответят на эти и другие вопросы, а также расскажут, каким образом режиссеры и исследователи работают с устными историями.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина. Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 29 ноября, в 16:00 в "Заварке" состоится мастер-класс "260×130" (12+). Его проведет архитектор, арт-медиатор Мария Насыбуллина. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

На мастер-классе посетители узнают о феномене самарского двора — уникальном явлении нашего города. Участники смогут создать концептуальный макет квартала из картона, бумаги и пластика с элементами из бальзы и металла.

Каждый этап мастер-класса будет зафиксирован на фото, в конце сотрудники "Заварки" соберут кадры в слайд-шоу. Это позволит увидеть изменения территории в макете и проследить за вековой эволюцией самарских дворов.

Проект "По соседству" реализуется Музеем-галереей "Заварка" (отдел МАУ г. о. Самара "Музей Э. А. Рязанова") при поддержке Фонда Потанина.
Вход на мероприятие — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Попов 14 апреля 2025 09:58 В музее Рязанова пройдут медиация и лекция по сохранению культурного наследия

"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

"Детство. Мечты": на новой выставке Третьяковки в Самаре можно заново научиться мечтать о будущем

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

Третьяковка в Самаре показала коллекцию французского и русского искусства Ивана Морозова

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

В галерее "Новое пространство" открылась выставка графики из коллекции Олега Фомина

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30