Спорт

В Самарской области проходит День адаптивных видов спорта

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Одним из главных событий 2025 года в области физической культуры и спорта стало проведение в Самаре XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава", который оставил после себя значительное наследие. Это отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время подведения основных итогов социально-экономического развития Самарской области в 2025 году.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Одной из центральных тем международного форума стало развитие адаптивного спорта. В Самаре в дни форума состоялись три физкультурно-спортивных мероприятия по адаптивным видам спорта: "Кубок защитников Отечества" по плаванию с участием более 100 ветеранов боевых действий и участников СВО, 3-й круг чемпионата России по следж-хоккею в дивизионе "Лига героев" — Кубок "Герои нашего времени" среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата с участием 8 команд и соревнования по фиджитал спорту "Кубок Победы. Волга" в восьми дисциплинах с участием 100 ветеранов СВО и других боевых действий.

Также в ходе форума "Россия — спортивная держава" был презентован первый региональный демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту, созданный при поддержке Паралимпийского комитета России. На его площадке представлено более 30 дисциплин адаптивного спорта и размещено порядка 300 единиц спортивного оборудования и инвентаря. Центр разместится в Самаре на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" и будет открыт в первые месяцы 2026 года.

Пропаганда адаптивного спорта и вовлечение населения с инвалидностью в занятия адаптивной физкультурой с целью физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов остаются одним из приоритетных направлений в работе областного правительства.

В дни новогодних праздников Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта (ЦАФКАС) министерства спорта Самарской области проводит День адаптивного спорта — массовое физкультурное мероприятие, на котором лица с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветераны специальной военной операции, могут познакомиться с разными видами и выбрать тот, что по душе.

Мероприятие проходит в течение дня 9 января на базе самарского спортивного комплекса "Маяк". Специалисты и тренеры ЦАФКАС знакомят участников с адаптивными настольным теннисом, бадминтоном, дартсом, армрестлингом и волейболом сидя. Участниками Дня адаптивных видов спорта стали около 100 жителей Самарской области с инвалидностью.

Самарская область является одним из регионов-лидеров по развитию адаптивного спорта. В нашем регионе впервые были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах "Лада" и ЦСК ВВС, с начала 2024 года функционирует ЦАФКАС, работающий в сотрудничестве с госфондом "Защитники Отечества". В Самарской области ежегодно проводятся соревнования всероссийского уровня по следж-хоккею и адаптивному футболу. Активно развиваются спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями и спорт глухих.

