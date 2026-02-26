16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские фигуристы завоевали медали на всероссийских соревнованиях Самарская сборная принимает участие в Зимнем Кубке ПФО и первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях "Лада" в серии бросков победила "Ак Барс" "Ладья" обыграла альметьевский "Спутник" - 4:1 Самарские самбисты стали призерами первенства России

Спорт

Самарская сборная принимает участие в Зимнем Кубке ПФО и первенстве России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

ИЖЕВСК. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 26 февраля, в Ижевске состоялось торжественное открытие зимнего Кубка Приволжского федерального округа и первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях.

Фото: Министерство спорта Самарской области пресс-служба полпреда президента в ПФО

Соревнования собрали сильнейших спортсменов из регионов ПФО и других частей страны. Юноши и девушки 14-15 лет и юниоры и юниорки 16-21 года продемонстрируют высокий уровень подготовки и дух соперничества.

В программе соревнований лыжные дистанции с преодолением туристских препятствий 3-го и 4-го класса сложности. Спортсмены примут участие в личных соревнованиях, в связках по двое и в групповой гонке.
От имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова участников поприветствовал помощник полпреда Владимир Колчин. В своем обращении он отметил важность таких мероприятий для развития спорта и патриотического воспитания молодежи.

"Зимний Кубок ПФО и первенство России — это не только яркие спортивные баталии на лыжных трассах, но и настоящая школа стойкости и командного духа. От имени полпреда желаю всем участникам чистых побед, крепкого здоровья и незабываемых впечатлений. Такие соревнования укрепляют единство Приволжья и всей России!" — сказал Владимир Колчин.

Помощник полпреда также отметил участие в зимних соревнованиях представителей ЦФО, СЗФО, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Соревнования проходят на специально подготовленных трассах в окрестностях Ижевска. В программе — индивидуальные и командные заезды на лыжах с элементами спортивного туризма, включая ориентирование и преодоление естественных препятствий. Ожидается участие более 400 спортсменов в различных возрастных группах, из них 206 от регионов ПФО.

В первенстве России и зимнем этапе "Туриады" 2026 года принимает участие сборная команда Самарской области. Накануне поездки в Удмуртию на соревнования сборная Самарской области провела подготовительный учебно-тренировочный сбор на базе спортивной школы "Чайка". Именно там в 2025 году прошел первый зимний этап "Туриады" и Кубок Приволжского федерального округа.

Организаторы подчеркивают, что событие способствует популяризации зимних видов спорта и здорового образа жизни. Итоги соревнований будут учитываться в общекомандном зачете окружного Спортивно-туристского лагеря "Туриада", который проводится по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

Финал кубка губернатора по киберспорту

Финал кубка губернатора по киберспорту

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Мостовой, Аршавин и Ко: именитые футболисты сыграли с самарскими школьниками на форуме "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Дмитрий Чернышенко и Михаил Дегтярев осмотрели выставочное пространство форума "Россия - спортивная держава"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1