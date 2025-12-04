ВСК и фонд MaxArt открывают первую арт-резиденцию в Китае для российских художников

Страховой Дом ВСК и фонд современного искусства MaxArt открывают в Китае арт-резиденцию — международный проект, создающий новые возможности для молодых художников из России. В 2026 году состоятся три сезона арт-резиденции, в рамках которых каждый из шести молодых авторов в течение месяца будет жить и работать над своими проектами в мегаполисе Гуанчжоу и городе Янцзян в резиденции партнеров проекта — Музее современного искусства Янцзян (YJGM) при поддержке художников коллектива YANGJIANG GROUP. Отбор авторов в резиденцию будет проходить по принципуopen-call. По итогам трех сезонов в конце 2026 года в Москве состоится выставка авторов-участников.

Современное искусство для Страхового Дома ВСК — сфера, в которой компания будет помогать талантливым людям раскрыть их потенциал и реализовывать возможности. Проект реализуется совместно с фондом современного искусства MaxArt, одним из ключевых направлений деятельности которого является создание и развитие арт-резиденций для молодых российских авторов.

Страховой Дом ВСК имеет тесные партнерские контакты и связи с Китаем, и теперь расширяет этот опыт в социальной сфере: программа арт-резиденции направлена на осмысление культурного обмена между Россией и Китаем, создание новых точек соприкосновения между сообществами двух стран.

В резиденции авторы из России смогут пользоваться мастерскими, художественными материалами, библиотекой и архивами Музея YJGM, а также получат постоянную поддержку — встречи и консультации с художниками YANGJIANG GROUP. Для художников резиденции будет постоянно доступен музей лидера коллектива Чжэна Гогу, который находится в шаговой доступности.

"Для Страхового Дома ВСК это не первый проект по поддержке современного искусства. Компания ведет социально ответственный бизнес, для нас важно участвовать в жизни общества и формировании культурной среды. Благодаря экспертизе фонда MaxArt мы создаем новое пространство возможностей для молодых авторов. Мы знаем, как сложно талантам пробиться — им на определенном этапе необходима помощь. И мы стараемся поддерживать подобные инициативы", — член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов.

"С момента основания фонда MaxArt мы работаем над тем, чтобы давать талантливым российским авторам возможность перейти на новую ступень развития, получить полезный опыт. Открытие совместной со Страховым Домом ВСК и китайскими партнерами резиденции — еще один шаг в этом направлении. Мы создаем прочное взаимодействие между искусством и бизнесом для того, чтобы помочь молодым художникам получить уникальный опыт и с его помощью раскрыть свой потенциал", — рассказал основатель фонда современного искусства MaxArt Максим Агаджанов.