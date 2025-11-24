Союз художников проведет большую предновогоднюю ярмарку в Самаре

В субботу, 29 ноября, с 12:00 до 19:00 Союз художников проведет в Самаре большую предновогоднюю ярмарку.
В выставочном зале союза (ул. Молодогвардейская, 209) свои работы представят профессиональные художники и мастера города. Гости ярмарки смогут найти живопись, графику, авторскую керамику, эксклюзивные украшения и подарки ручной работы.
